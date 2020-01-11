Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6
İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 11
İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 14
Adana: Az bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
Erzurum: Parçalı bulutlu eksi (-) 2
Diyarbakır: Az bulutlu 10