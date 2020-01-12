Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 14

Adana: Az bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı -1

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10