Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 18

İzmir: Az bulutlu 22

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kıyı

kesimleri yer yer pus ve sisli 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 13

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 23