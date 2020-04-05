Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. RÜZGAR, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli 11

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı bulutlu 25

Antalya: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 17