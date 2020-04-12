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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Az bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 23

Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 26

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 19

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