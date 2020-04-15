Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 23

Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 22