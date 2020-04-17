Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 28
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 22
Antalya: Az bulutlu 26
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı bulutlu 15
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 22