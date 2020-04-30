Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri hafif sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23