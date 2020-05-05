Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 18

İzmir: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18

Erzurum: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25