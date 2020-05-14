Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimler ile Doğu Akdeniz'de 3 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Az bulutlu ve açık 25

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27