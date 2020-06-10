Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Az bulutlu ve açık 30



Antalya: Az bulutlu ve açık 26Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37