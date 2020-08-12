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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana:Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya:Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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