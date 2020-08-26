Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
İstanbul: Parçalı bulutlu 30
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34
Bursa: Parçalı bulutlu 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37