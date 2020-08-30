Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 40
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40