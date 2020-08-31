Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenenhavadurumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Az bulutlu ve açık, kuzeyi parçalı bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 40
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41