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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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