Yurtta hava durumu

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinde yağmurlu 13

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15