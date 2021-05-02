Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara ve Bolu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri), akşam saatlerinden sonra ise Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile zamanla Ege'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29