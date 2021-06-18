Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38