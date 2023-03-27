Yurtta hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 27 Mart'ta hava nasıl?

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevreleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis; Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege Bölgesinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 18

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