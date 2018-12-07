İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yurtta kar, Alanya'da deniz keyfi

Yurtta kar, Alanya'da deniz keyfi
Yurtta kar, Alanya'da deniz keyfi

Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Antalya’nın Alanya ilçesinde ise Aralık ayının gelmesine rağmen hava sıcaklığı 19 dereceye kadar ulaştı. İlçede sıcak havayı fırsat bilen turistler, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

 Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Tatilciler, Aralık ayına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığı 20.5, nem oranının ise yüzde 35 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen turistler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi ve güneşlenmenin keyfini çıkardı. Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken müzik dinleyerek kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. 

Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın pazar gününe kadar sürdüreceğini ardından yerini yağışlı havaya bırakacağını belirtti.  

Erdal Anak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.