Yurtta yoğun kar yağışı! Birçok ilde eğitime ara verildi

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Ankara'da eğitime kar tatili

Ankara Valiliği, tüm şehirde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 25 Aralık 2018 Salı günü ilimizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dahil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bu çerçevede kuvvetli kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir” denildi.

Belediyelerden alınan son bilgilere göre, yolların temizleme çalışmalarının yetişemeyebileceğinin belirtildiği açıklamada, “Herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür” denildi.

Eskişehir'de okullar tatil

Eskişehir'de yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek artırdı. Kent merkezinin yanı sıra ilçe merkezinde de etkili olan kar yağışı olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 26 Aralık Çarşamba günü tatil edildi. Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde görülen olumsuz hava şartları nedeniyle, şehir merkezi ve tüm ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime bir gün ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu görevli personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kepsut'ta okullar kar nedeniyle tatil edildi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kepsut'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışının kırsal mahallelerde oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle okullar tatil edildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı sürdürülen ilk ve orta dereceli okul öğrencileri için 26 Aralık 2018 Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildi. Ayrıca Kepsut'a bağlı Bükdere, Serçeören ve İsaalan kırsal mahallerinde bulunan okullarda da bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilirken diğer öğrenciler için eğitim ve öğretimin devam edeceği açıklandı.

Bolu'da eğitime 1 günlük kar engeli

Bolu'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta okul ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit'in Twitter'dan duyurduğu kar tatilini öğrenciler sevinçle karşıladı.

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece boyunca hava sıcaklığının düşeceği ve buzlanma yaşanacağının açıklanması üzerine Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Vali Ümit, yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı, buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden Bolu genelinde ilk-orta öğretim okulları ve liseler 26 Aralık 2018 günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kütahya'da okullara 1 günlük kar tatili

Kütahya Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Gediz ilçesi hariç kent merkezi ve tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz ilçesi hariç il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ( 26 Aralık Çarşamba) ara verilmiştir.Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

Buna göre; Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar, Emet, Çavdarhisar, Domaniç, Pazarlar, Hisarcık, Simav, Şaphane, Tavşanlı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime Çarşamba günü ara verildi.

Dursunbey'de okullara kar tatili

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi.

Dursunbey ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar ilçe merkezi ve bağlı mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sebebi ile İlçeye bağlı bazı mahallelerinde yolları kapanma aşamasına gelirken, Balıkesir -Dursunbey arasındaki D-230 yolunda da ulaşım güçlükle sağlandığı bildirildi.

Akşam saatlerinde Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulu26 Aralık Çarşamba günü ilçe merkezinde eğitim veren okulları tatil etme kararı aldı.

Bilecik'te okullar tatil

Bilecik Valiliği, kent merkei ve Pazaryeri ilçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İl Merkezi ve Pazaryeri İlçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca; Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar İlçelerinde taşımalı eğitime 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Bursa'da kar tatili

Bursa'nın dağ ilçeleri Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Merkezde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülürken, dağ ilçelerinden Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar için tatil edildi.

Keles, Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar 26 Aralık 2018 Çarşamba günü, 1 gün tatil edilmiştir" denildi.

Orhaneli'de ise eğitime devam edileceği bildirildi.

Sivas'ta kar uyarısı okulları tatil ettirdi

Sivas'ta yoğun kar yağışı uyarısının yapılmasının ardından eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından Sivas'ta eğitim ve öğretime ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından, "Gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum" dedi.

Sungurlu'da okullara kar tatili

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bayat'ta eğitime ara verildi

Çorum'un Bayat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Bayat ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Afyonkarahisar'da eğitime kar tatili

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Afyonkarahisar'da kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacağı değerlendirilen yoğun buzlanma nedeniyle Çarşamba günü Dinar Başmakçı Dazkırı ve Evciler ilçelerimizin haricindeki tüm ilçelerimiz ile il merkezinde eğitime bir gün ara verilmiştir” dedi.

Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamilelerinde bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ayrıcı Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler birimi tarafından eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kaman'da eğitime kar engeli

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eğitime bir günlüğüne ara verildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için (Çarşamba) günü ilçemizde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Samsun'da 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Samsun'da kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu Vezirköprü, Kavak, Ladik, Havza, Asarcık ve Ayvacık ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Çankırı'da eğitime kar engeli

Çankırı'da meydana gelen kar yağışından dolayı eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada eğitim öğretime bir gün ara verildiği açıklandı. Kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacakları açıklandı.

Ayrıca Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. De. Hasan ayrancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm fakültelerde ve yüksek okullarda öğrencilere tatil ilan ediyoruz. Engelli ve hamile memurları izinli sayıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ordu'nun 14 ilçesinde eğitime kar engeli

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, 14 ilçede eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmekte olduğu ve edeceği değerlendirildiğinden, öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 14 ilçede eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerimizde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında, 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 (bir) gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Denizli'de 5 ilçede eğitime kısmi kar engeli

Denizli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime kısmi 1 gün ara verildi.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle 26 Aralık Çarşamba günü Pamukkale ilçemiz sınırlarında bulunan Gözler İlk ve Ortaokulu, Uzunpınar İlkokul Ortaokul ve Çok Programlı Anadolu Lisesi, Güzelpınar İlkokul ve Ortaokulu, Akdere İlkokul ve Ortaokulu, Belen Ardıç İlkokulu 1 gün tatil edildi. Ayrıca Çal, Bekilli ve Güney ilçelerimiz ile Çivril ilçemizde taşımalı okullarımız 1 gün süre ile tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kırıkkale'de okullar tatil edildi

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İl merkezinde etkili olan kar yağışı sırasında vatandaşlar gece yarısı sokağa çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Valilik tarafından okullar bir gün tatil edildi. Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki ilk ve orta dereceli tüm resmi-özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kırıkkale'de yoğun kar yağışına rağmen gece yarısı sokağa çıkan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Parkı'nda kartopu oynayan gençler ise karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar ise ATV motorları ile Cumhuriyet Meydanı'nda karın üzerinde drift attı.

Tokat, Nevşehir ve Yozgat'ta eğitim-öğretime 1 gün ara verildi



Tokat, Nevşehir ve Yozgat'ta eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeni ile ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, olumsuz hava koşulları nedeni ile il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildiğini kaydetti.

Nevşehir'de gece itibarıyla başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi ve olası buzlanma tehlikesine karşı ilimizde eğitim ve öğretime 26.12.2018 günü ara verilecek olup engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yozgat'ta da durum aynıydı. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle bugün il genelindeki özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kayseri'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim olan okullar bir gün tatil edildi.

Kayseri'de başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı, Sarız, Özvatan, Sarıoğlan ilçelerinde taşımalı eğitime, Felahiye ve İncesu ilçelerinde ise köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.