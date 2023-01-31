Yurttan kar manzaraları! Kartpostallık görüntüler

Iğdır'da kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi

Sabah saatlerinde şehir merkezinde beyaz örtüye uyanan vatandaşlar kar yağışı ile birlikte oluşabilecek buzlanmaya karşı trafikte dikkatli bir şekilde ilerlerken yüksek kesimlerde buzlanma kazaya neden oldu. Iğdır-Doğubayazıt yolu Kavaktepe mevkiinde IR-29 AA 910 plakalı tır yolda arıza yapan başka bir tıra yardımcı olmak için durdu. O esnada yokuş aşağı olduğundan dolayı tır buzlanan yolda kaymaya başladı. Yolun kenarındaki toprağa saplanan tır şarampole yuvarlanmakta son anda kurtuldu. Tır şoförü Murtaza Hudayari durmak isterken tırın kaydığını söyleyerek, “Bizim arkadaşın aracı bozuldu ben durmak istedim yol çok kötüydü. Ben de durmak isterken araba durmadı kaydı gitti” dedi.

Ereğli'de kar yağışı etkili oldu

Kurak geçen bir yılın geride kalmasının ardından, 2023 yılının başında, önümüzdeki haftalar için de umut olan yağışlar vatandaşları sevindirdi. Aşırı kuraklık nedeniyle kış mevsimi ortasında yağmur ve kar dualarının yapıldığı günlerin yaşandığı, meteorolojinin müjdesini verdiği yağışlı havalar nihayet geldi. Kar yağışı sabah saatlerde ilçede etkisini gösterdi. Kar yağışının ardından, ilçe beyaza büründü. Kar yağışı çiftçinin ve vatandaşların yüzünü güldürdü.

Anadolu Üniversitesi beyaza büründü

Akşam saatlerinden itibaren Eskişehir'de devam eden kar yağışı, Anadolu Üniversitesi Kampüsü'nde güzel görüntülerin oluşmasına sebep oldu. Sömestr tatilinden dolayı öğrencilerin boş bıraktığı kampüs, estetik kar manzarası ile beraber beyaza büründü. Bütünleme sınavlarına gelen üniversiteliler, meydana gelen kar manzaralarının tadını çıkardı.

Kırka'ya yılın ilk karı güzelliği ile yağdı

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası Kırka beyaza büründü. Ocak ayının sonu gelmesine rağmen özlemle beklenen kar yağışı, sabah saatlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özlemle beklenen kar yağışı başta çiftçiler olmak üzere vatandaşlarla sevinçle karşılandı.

Bitlis'te tek katlı evler ve arabalar kara gömüldü

Şehir genelinde hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı nedeniyle 267 köy yolu ulaşıma kapandı. Üç gündür kar yağışının etkisine giren Bitlis'te havalar da soğuyunca çatılardaki buz sarkıklarının boyu bir metreyi buldu.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar kalınlığının merkezde 52, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 72 santimetreye ulaştığını duyurdu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan 267 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaya başladıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı köy yolları için 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Bitlis Belediyesi de şehir merkezindeki mahalle yollarında ve merdivenlerde mesai yaparak yolları açık tutmak için çalıştı.

Muş'ta kar yağışı: 89 yerleşim yerinin yolu kapandı

Bulanık ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 55 köy ve 34 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hayatın durma noktasına geldiği ilçede, belediye personeli çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 5 kepçe, 2 greyder ve 5 kamyon ile yürütülen karla mücadele çalışması tüm cadde ve sokaklarda devam ediyor. Toplanan kar yığınlarının kamyonlarla şehir dışına taşındığı ilçede, kapanan 55 köy ve 34 mezra yolunun da ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bitlis'te kartpostallık kar görüntüleri

İl genelinde hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı, kara hasret kalan şehri beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu ilde, yoğun kar yağışlarından dolayı birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Evlerin, araçların ve ağaçların karla kaplandığı Tatvan ilçe merkezinde ise ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar ile birlikte güzel görüntülerin oluştuğu Tatvan ilçe merkezi ve ve Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde ortaya çıkan kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi. İlçeye ayrı bir güzellik katan kar güzelliği ile adeta kendine hayran bırakıyor.

Afyonkarahisar'da karla mücadele çalışmaları başladı

Gece geç saatlerde etkisini arttıran kar, Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerini harekete geçirdi. Valilik tarafından görevlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri gecenin geç saatlerinden günün ilk ışıklarına kadar, yol güzergâhlarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti. 30 araç ve 36 personel ile ekipler sahada çalışmalara sürdürdü.

Kış yeni geldi: Adana'da da karla mücadele başladı

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı bir çok ilde olduğu gibi Adana'nın Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli ilçelerinde de etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken karla kapanan yollar için ekipler harekete geçti. Karayolları 56. Şube şefliği ekipleri tarafından başlatılan kar küreme çalışmalarının bölgede aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kar yağışının ara ara etkili olacağı belirtilirken vatandaşların zincirsiz ve kar lastiği olmadan trafiğe çıkmaması için uyarılarda bulunuldu.

Ahlat'ta yoğun kar yağışı, tüm köy yolları ulaşıma kapandı

Etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 26 köy yolu ulaşıma kapandı. Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye başladı. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, ilçeye bağlı 26 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Pülümür Vadisi'nde kış güzelliği

Tunceli'de geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı yeniden başladı. Yağış nedeniyle Pülümür Vadisi'nde güzel görüntüler oluştu. Bir yanda yamaçlardaki dağ keçileri öbür yanda Pülümür Çayının kar yağışıyla oluşan coşkusu izleyenleri büyüledi. Yağışı fırsat bilen bazı doğasever vatandaşlar da vadiye giderek hem kar keyfi yaşadı hem de fotoğraf çekti.

Karın keyfi Tuzlabeli Geçidinde yaşandı

Denizli'nin Çameli ilçesi ile Muğla ili Fethiye ilçesi sınırlarında bulunan 1500 rakımda ki Tuzlabeli geçidinde kar yağışı ile beyaza büründü. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kapanan Tuzlabeli geçidinde vatandaşlar kar üstünde piknik keyfi yaşadı. Kar özlemi çekenlerde kar topu, kardan adam yaparak keyif sürdü. Meryem Dilek ve Erol Köse ailesi, “Burası kayak merkezi değil ama yine de vatandaşlar kaymaya çalışıyor. Bazıları, yanlarında naylon bazıları da leğen getirmiş. Bunlarla aşağıya kayıp geriye çıkıyorlar. Güzel tatil arasında minik bir keyif yaşadık burada” dedi. Vatandaşlar yanlarındaki getirdikleri mangalda sucuk ekmek sonrası kahve keyfi yapmanın mutluluğunu paylaştı.

Niğde'de kar yağışı etkili oluyor

Sabah erken saatlerde uyanan ve kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve aracında biriken karı temizledi. Karayolları ve belediye ekiplerinin, yollarda biriken karı temizleme çalışması devam ediyor.

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'a bu yıl geç yağan kar son günlerde kenti beyaza bürüdü. Ocak ayının son günlerinde yağan kar yağışı vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı. Şehir genelinde vatandaşlar ve belediye temizlik ekipleri işyerlerinin önünü temizleyerek herhangi olumsuzluk olmaması için çaba gösterdiler.

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösterdi

Kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Gece boyu devam eden yağış sonrası şehir adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Sabah erken saatlerde sokağa çıkan vatandaşlar araçlarının üstündeki kar örtüsünü temizledikten sonra yola çıkabildi. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetre olarak ölçülürken, yağışla birlikte hava sıcaklıkları da sıfır derecelerin altına düştü. Kar yağışı ile birlikte bir çok bölgede cadde ve sokaklarda ise buzlanma meydana geldi. Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı ekipler ise karla mücadele de adeta sınıfta kalırken, ekipler ana arterlerde yaptıkları temizlik çalışmasının ardından cadde ve sokaklara, kaldırımlara yetişemedi. Yağışın ardından şehir merkezindeki birçok havuzda buz tuttu.

Konya, yağan karla beyaza büründü

Konya'da gece geç saatlerde başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde şehir merkezindeki vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı, son aylarda yaşanan kuraklıkla berabere çiftçilere de umut oldu. Yarıyıl tatilinin devam ettiği günlerde gelen kar yağışı çocukları da sevindirdi. Kendilerini dışarıya atan çocuklar kartopu oynadı. Bazı araç sahipleri de araçlarını temizlemeye çalıştı. Karla kaplanan ağaçlar da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kütahya beyaza büründü

Çatılar, park etmiş araçlar ve ağaçların üzeri karla kaplanırken, karın yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Gazi Kemal Mahallesi'nde bir araç buzlanma sebebiyle yokuşu çıkamadı. Araç, uzun uğraşlar sonrası ancak yoluna devam edebildi. Vatandaşlar, "Kar rahmettir, berekettir. Beyaz güzelliğini tadını çıkartıyoruz" dediler.

Hakkari'de lapa lapa kar yağışı: 92 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari'de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı köy ve mezra yollarının kapanmasına neden oldu. Şehir merkezinde lapa lapa yağan kar yağışı ise vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar göz gözü görmediği kar yağışı altında bir taraftan hatıra fotoğrafı çektirdi bir taraftan ise çocuklarıyla birlikte gezmeye devam ettiler.

Yüksekova'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Yüksekova ilçesinde 3 gündür aralıklı devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. İlçede devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, yüksek rakımlı bölgelerinde ise kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti.

Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

Yozgat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde kar yağışı altında işe giderken kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise karda ilerleyebilmek için lastiklerine zincir taktı.

Güne beyaz örtüyle uyanan Kırşehirliler şükretti

Ocak ayının son gününde sabaha karşı lapa lapa yağan kar Kırşehir'de sevinçle karşılandı. Otomobillerin üzeri beyaz örtü ile kaplanırken evlerinden çıkan sürücüler araçlarının üzerinde yer alan karları temizledi. Şehrin beyaza büründüğü kar nedeniyle il merkezinde ve tarihi yapılar üzerinde de görsel güzelliği olan manzaralar oluştu. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolları ve ilçe yollarında yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da karla mücadele başladı

Türkiye, son yılların en kurak kurak kışını geçiriyor. Ocak ayının sonuna rağmen Ardahan'da da beklenen kar bir türlü yağmamıştı. İki gün önce başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara da neden oluyor. Ardahan - Çıldır karayolunda etkili olan tipi nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamları önlemek için Karayolları ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır güne beyaz örtü ile uyandı

Meteoroloji'nin günler öncesinde Türkiye için yaptığı kar uyarısı sonrası Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili oldu ve beyaz örtü vatandaşları çok sevindirdi. "Doğu`nun Çukurova'sı" Iğdır'da da akşam saatlerinde hafiften başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Sabah saatlerinde uyanan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Şehir merkezi de beyaza bürünürken sürücüler yağan kar yağışı ile birlikte eriyen karın oluşturabileceği buza karşı dikkatli bir şekilde ilerledi. Yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolunun bulunmadığı öğrenildi.

Bitlis'te yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

Bitlis'te iki gündür etkisini sürdüren şiddetli kar yağışından dolayı hayat adeta durma noktasına geldi. Özellikle Bitlis – Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva mevkiinde etkili olan tipi ve sisten dolayı sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği bölgeyi kullanan sürücüler; yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınadan dolayı kaza yapmamak için yoğun çaba sarf etti. Çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede araçlar ilerlemekte zorluk yaşarken, yetkililer ise muhtemel kazalara karşı sürücüleri uyardı.

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini gösterirken cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

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