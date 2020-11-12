Yurttan sigara yasağı manzaraları! 'İçmiyordum kokusunu alıyordum'

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ek genelge ile harekete geçen Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve toplu taşıma gibi araç duraklarında sigara denetimi başlattı. Ekipler, uyarılara rağmen elinden sigarayı bırakmayan bir kişiye ceza kesti.

Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve belediye ekiplerince kentin en işlek bölgelerinden olan Ofis Ekinciler Caddesi ve Sanat Sokağının giriş ve çıkışlarında sürdürülen denetimlerde maske kontrolü yapılarak sigara içilmesinin yasaklandığı uyarısında bulundu. Bazı şahıslar uyarıları dikkate almayıp zabıta ekiplerinin ikazlarına karşı ceza kesilmesinde ısrarcı olunca, ekipler sigara içen ve sosyal mesafe ile maske kuralına uymayan şahsa cezai işlem uyguladı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının önlenmesine yönelik sigara içen, maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Sosyal mesafe, temizlik ve maske kontrollerin sürekli olarak devam ettiğini belirten Kaymakam Beşikci, "İçişleri Bakanlığımızın bugün itibariyle hayata geçirdiği ek genelge ile birlikte solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının önlenmesi adına, sigara içen, maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırdı.

Ekiplerimiz solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının yayılımının önlenmesi için sürdükleri denetimlerde özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, trafiğe kapalı alanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağının getirildiği uyarısında da bulunmaktadırlar" dedi.

Taksim'de “sigara yasağı” denetimde ilginç anlar: “İçmiyordum kokusunu alıyordum”

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklanmasının ardından Taksim İstiklal Caddesi üzerinde kaymakamlık, polis ve zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetimde sigara içerken yakalanan bir vatandaşın, “İçmiyordum kokusunu alıyordum” demesi pes dedirtti. Cadde üzerinde maske takmayan ve sigara içen kişilere 900 TL idari para cezası kesildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim İstiklal Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'nin de katıldığı denetimlerde, maskesini indiren veya takmayan vatandaşlar uyarıldı. Uyarılara rağmen maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara ise “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 900 TL idari para cezası kesildi.

“İçmiyordum kokusunu alıyordum”

Denetimler kapsamında sigara içerek İstiklal Caddesinde dolaşan bir genç, polisi görünce maskesini kapattı. Ancak sigarayı atmayan genç, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Polisin durdurduğu gencin sigarayı attıktan sonra, “İçmiyordum kokusunu alıyordum” demesi pes dedirtti. Gence ve arkadaşlarına 900 TL para cezası kesildi. Cadde üzerinde maskesiz dolaşan 4 yabancı uyruklu turist ise uyarıldıktan sonra maske taktılar. Turistlere de idari para cezası uygulandı.



Samsun'da sigara yasağının ilk günü: “Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor”

Samsun'da sigara içme yasağının ilk gününde bazı vatandaşlar haberlerinin olmadığını iddia ederek kalabalık cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmeye devam etti. Sigara içen bir vatandaş ise, “Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor” diye yakındı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge ile belirlenen kalabalık cadde, sokak, meydan ve duraklarda sigara içmek yasaklandı. Yasak 12 Kasım'da yürürlüğe girerken, yasağın sigara içerken maskenin çıkartılması ve çene altına indirilmesi sonucu getirildiği düşünülüyor.

Getirilen sigara yasağına Samsun'da büyük ölçüde uyulurken, bazı vatandaşlar ise haberlerinin olmadığını beyan ederek kalabalık cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmeye devam ettiler. Yasağın geldiğini bilmediklerini belirten bir vatandaş, “Evde hanım yasaklar, dışarıda devlet yasaklar. Nerede içeceğiz bu sigarayı? Çözüm yok. En iyisi sigarayı kaldırmak. Biz onu bıraksak da o bizi bırakmıyor” dedi.

Kalabalık toplu alanlarda sigara içen diğer vatandaşlar ise, “Ben köyden yeni geldim. Meydanlarda sigara içmenin yasak olduğunu bilmiyordum. Yasak uygun değil ama uymak zorundayız. Açık yerlerde de sigara içmek yasaklanınca nerede içeceğiz bilemiyoruz” diye konuştular.

Sigara kullanmayan vatandaşlar ise bu yasağın çok uygun olduğunu belirterek şunları söylediler:

“Bence çok uygun ve yerinde bir karar. Bir kişi sigara içse, 10 kişi dumandan etkileniyor. Bir de yürürken sigara içince hem maskeyi indirmek zorunda kalıyorlar hem de kendi sağlıklarına zarar veriyorlar. Alınan bu kararı destekliyoruz.”