Yürümekte zorlanan yaşlı adama bekçiler yardımcı oldu

Yolda yaşlı adamı gören bekçilerden biri vatandaşın pazar arabasını taşırken diğeri ise koluna girerek yürümesine yardımcı oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde bacağından ameliyat olan ve yürümekte zorlanan yaşlı adam ihtiyaçları için alışveriş yapmaya çıktı. O esnada görev yerlerine giden 'gece kartalları', yaşlı adamı fark edince pazar arabasını taşımasına yardımcı oldu. Bekçilerden biri pazar arabasını taşırken diğeri ise yaşlı adamın koluna girerek gideceği yere kadar yardımcı oldu. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.



Batuhan Toprak

