Yusuf Abdioğlu: 'Hüseyin Eroğlu da Samsunspor da bu ligin üzerinde'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Yeni Malatyaspor maçının öncesinde takım kaptanlarından Yusuf Abdioğlu basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inandığını belirten Yusuf Abdioğlu, “Hep söylüyorum ‘bu takım şampiyon olacak' diye. Biz şu an ki durumumuza değil de, sezon sonunu görmeye çalışıyoruz. Sezon sonunu da hep şampiyon olarak görüyoruz. Takım kaptanları olarak bunun için mücadele veriyoruz. Buna inanıyoruz. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar hocalarımızın bütün isteklerine olumlu yanıt veriyor. Şu an sadece idman sahasındayız. O yüzden başarımız asla tesadüf değil. Hep birlikte çalışıyoruz. Maçlara yüzde yüz hazırlanıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Takım kaptanları olarak bizim de işimizi kolaylaştırıyor. O yüzden tekrardan takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Erdi Demir





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