Yusuf Bekmezci'ye 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan 17 yıl 4 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bekmezci ve avukatları katıldı. Son savunmasında, kendisine isnat edilen suçları işlemediğini savunan Bekmezci, “Eğitim işlerinin idari heyetinde bulundum. Kazakistan'da da okul açma işleriyle uğraştım” diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti. Sanık avukatları ise Yusuf Bekmezci'nin alzaymır hastası olduğunu savunarak verilecek kararı dahi anlamayacağını ifade ederek sanığın tahliyesini ve beraatini talep etti.

İddia makamı, önceki celsede mahkemeye sunduğu esas hakkında mütalaayı tekrarladı.

Mahkeme heyeti, Yusuf Bekmezci'ye “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin de devamı yönünde karar verdi.

Elebaşı Gülen'e en yakınlardan olduğu iddia edilmişti

Yusuf Bekmezci'nin FETÖ'nün bizzat Gülen'e bağlı birkaç kişiden oluşan ‘ilk mütevelli' grubunda yer aldığı ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in “hayır” demediği tek kişi olarak bilindiği iddia edilmişti.

Ali Gözeten

