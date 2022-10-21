Yusuf Çolak: 'Bizim için iyi bir kura oldu'

Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Pendikspor ile eşleşen FT Antalyaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çolak, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Kuranın hayırlı olmasını dileyen Çolak, “Bizim istediğimiz şekilde Türk futbolunun geleceği için, alttan gelen takımlar için bu turnuvanın sakatlıksız, güzel bir şekilde ve centilmence geçmesini diliyorum. Pendikspor'u çektik. Şuan birinci ligdeler ve hedefleri de Süper Lig. Bizim için iyi bir kura oldu. Pendikspor'a başarılar diliyorum. Herkes için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort



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