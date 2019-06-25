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Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray formalı paylaşım

Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray formalı paylaşım
Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray formalı paylaşım

Adı transfer döneminde Galatasaray ile anılan Bursasporlu Yusuf Erdoğan’ın sarı-kırmızı formalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Transfer döneminde adı Galatasaray ile sık sık anılan Yusuf Erdoğan'dan olay fotoğraf geldi. Bursaspor ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunu sarı-kırmızılı formayla çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı topladı. Birçok sporsever, bu fotoğraf sonrası Galatasaray ile transferin bittiği yorumlarını yaptı.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile 26 lig maçına çıkan başarılı orta saha, 2 gol 2 de asistle takımına katkı sağladı.

2017 yılının Eylül ayında Bursaspor'a transfer olan Yusuf'un yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor. Ancak genç oyuncunun alacakları nedeniyle sözleşmesinin feshi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurması bekleniyor.  

 

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