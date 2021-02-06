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Yusuf Günay: 'Seyirci konusunda gerekli başvuruyu yapacağız'

Yusuf Günay: 'Seyirci konusunda gerekli başvuruyu yapacağız'
Yusuf Günay: 'Seyirci konusunda gerekli başvuruyu yapacağız'

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederken Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, karşılaşmanın ardından protokol tribününün bulunduğu yerde 3 bin kişi olduğunu belirterek, "Gerekli başvuruları yapacağız" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından protokol tribününde gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından stat çıkışında kısa bir açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, "Protokol tribününe 1000 kişi alınması gerekirken 3 bin kişi alınmış. Bununla alakalı olarak gerekli yerlerle gereken başvuruları yapacağız" ifadelerini kullandı. Günay, tribünde yaşanan gerginlikle ilgili olarak sorulan soruya ise "Bunlar olabilecek şeyler. Anlık bir durumdu geçti bitti" diye konuştu.

Bozhan Memiş

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