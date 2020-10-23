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Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille farklı kazandı

Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille farklı kazandı
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille farklı kazandı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelen Lille mücadeleden 4-1 galip ayrılırken, Yusuf Yazıcı attığı 3 golle hat-trick yaparak yıldızlaştı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun ilk haftasında Fransız temsilcisi Lille, deplasmanda Çekya ekiplerinden Sparta Prag ile karşılaştı. 45. dakikada Yusuf Yazıcı fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

46. dakikada ev sahibi ekip, Borek Dockal'ın golüyle umutlansa da 60 ve 75. dakikada Yusuf Yazıcı, 66. dakikada Jonathan Ikone'nin golleriyle Fransız ekibi sahadan 4-1 galip ayrıldı. 

Milli yıldız attığı üç golle geceye damga vurarak yıldızlaştı Maça yedeklerde başlayan Burak Yılmaz ise 63. dakikada Jonathan David'in yerine oyuna girdi.

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