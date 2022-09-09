Yusufeli Barajı köy yolları yapımı inşaatında çalışmalar devam ediyor

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın göl sahasından etkilen köy yolları yeniden inşa ediliyor. Çalışmalara yönelik bilgiler veren DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca,'Yusufeli Barajı Köy Yolları Yapımı işi kapsamında Arpacık, Morkaya, Kınalıçam, Tekkale ve Irmakyanı Köy Yolları ile Merkez Erdemler Mahallesi bağlantı yolu yapılmaktadır. Proje uzunluğu 24 km olup; güzergah üzerinde 4 bin 610 metre uzunluğunda 4 adet tünel bulunmaktadır. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 99 seviyesindedir. Yusufeli Barajı Köy Yolları Yapımı 2. Kısım işi kapsamında Çevreli, Darıca, Mutlugün ve Yeniköy Köy Yolları yapılmaktadır. Proje uzunluğu 16 km olup; güzergah üzerinde bin 600 metre uzunluğunda 1 adet tünel ve 220 metre uzunluğunda 1 adet dengeli konsol köprü bulunmaktadır. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 98 seviyesindedir" dedi.