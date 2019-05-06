Yusufeli Barajı tamamlandığında 600 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinin gövdesinin yüzde 25'i tamamlandı. Bittiğinde Eyfel kulesinden 25 metre daha kısa olacak olan baraj inşaatında ise 94 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Gövde betonun 2 yılda tamamlanması planlanıyor

Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajda günde 7 bin metreküp, ayda ise 200 bin metreküp beton dökülmesi planlanıyor. Yapılan programlamada gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

200 adet Konut yapımına eş değer beton döküldü

Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatında Nisan ayı itibariyle 7.500 metreküp baraj gövde betonu dökülerek rekor seviyeye ulaştı. Bu miktar 1.000 mikser betona eşdeğer olup; bu miktar beton ile 200 adet konut yapımına eş değerde. Tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğinde olacak olan Yusufeli barajında, bugün itibariyle 1 milyon metreküp beton dökümü tamamlandı. Son beton dökümüyle barajın gövde yüksekliği 94 metreye ulaştı. Bu sayı ile gövdenin yüzde 25'nin tamamlanmış oldu.

Yusufeli Barajı 275 metre gövde yüksekliği ile Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa

Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde 20 santimetre kalınlığında beton yol yapılabilirken, yüksekliği ise 100 metre yüksekliğinde gökdelenle eş değer. Aynı zamanda 275 metre gövde yüksekliği ile Eyfel Kulesi'nden sadece 25 metre daha kısa olmuş olacak.

Proje ile yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak

Bununla birlikte Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile her biri 120 metreküp 10 bin konut yapılabilir. Yusufeli Barajının tamamlanması ile milli bütçeye yıllık 1 milyar TL katkı sağlayacak. Proje ile yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak.

Adem Güngör

