Yusufeli Barajında son 7 metreye girildi

Artvin'in Yusufeli İlçesinde yapımı devam eden ve tamamlandığında 275 metrelik gövde yüksekliğiyle çift eğrili beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında santral binasında hummalı çalışmalar devam ediyor. Elektrik üretecek jeneratörler monte edilmeye işlemi sürerken, Ünite-3'e ait jeneratör rotoru yerine indirildi.

Dökülen gövde beton miktarı 3 milyon 858 bin 100 metreküp seviyesine ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Artvin'de Çoruh Nehrine üzerinde devam Yusufeli Barajı ve HES Projesinde Baraj Gövde Betonu dökülmesi çalışmaları devam ediyor. Yusufeli Barajında gövde yüksekliği 268 metreye yükselirken, dökülen gövde beton miktarı 3 milyon 858 bin 100 metreküp seviyesine ulaştı.

Ülkemizin vizyon projelerinden biri olan Yusufeli Barajı ve HES Projesinde elektromekanik teçhizat işlerinin baraj inşaatına paralel olarak yürütülmekte olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bugüne kadar atölye imalatı olarak tüm ünitelerde 1.faz gömülü parçalar, türbin salyangozu, emme tübü ve türbin çukuru imalatları tamamlanmıştır. Santral 1., 2., ve 3. ünitelerinde emme borusu ve gömülü parçaları, salyangoz ve türbin muhafazaları yerleştirilmiştir. Tüm ünitelerde 2. faz betonu gömülü parçalarının montajları beton dökümü ile koordineli olarak devam etmektedir. Ayrıca Ünite-3 ve Ünite-2 stator parçaları daimi yerlerine alınmıştır" dedi.

Genel Müdür Yıldız, santral binasında her birinin kaldırma kapasiteli 230 ton olan 2 adet tavan vinci kullanılmakta olduğunu, ağır parçaların kaldırılmasında ise tavan vinçlerine 340 ton kaldırma kapasitesi olan Kaldırma Kirişi bağlanarak 2 vinç senkronize olarak çalıştırılmakta olduğunu belirterek "5 Ocak 2021 tarihinde Ünite-3'e ait 203 MVA gücündeki Jeneratöre ait 300 ton ağırlığındaki Rotor iki vincin senkronize olarak çalıştırılmasıyla yerine başarılı olarak indirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Adem Güngör