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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 90 metreyi aştı

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 90 metreyi aştı
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 90 metreyi aştı

Artvin’de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES projesinde sular yükselmeye devam ediyor. Baraj suları 90 metreyi aşarken, ilçe merkezine ulaşan baraj suları nedeniyle bazı vatandaşlar taşınma işlemini baraj sularının içinde yaptı.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 90 metreyi aştı - Tıkla İzle

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken su seviyesi 4 ay içinde 90 metreyi aştı. 29 Mart 2023 tarihi itibarı ile Yusufeli Barajında su seviyesi 594,45 kotuna, su yüksekliği 90,95 metreye, depolanan su miktarı 134,66 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

Baraj suları arasında son eşyalarını aldılar

Taşınma işlemi devam eden ilçede bazı vatandaşlar ilçe merkezine ulaşan ve yükselen baraj sularına hazırlıksız yakalanınca, taşınma işlemi de baraj sularıyla kaplı cadde üzerinde yapmak zorunda kaldılar.

Emin Bülbül

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