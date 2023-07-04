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Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin yüksekliği 177 metreye ulaştı

Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin yüksekliği 177 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin yüksekliği 177 metreye ulaştı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesinin yüksekliği 177,39 metreye ulaştı. Ağustos ayında elektrik üretimi için deneme testlerinin yapılacağı barajın su tutma işlemi sorunsuz ilerliyor.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin yüksekliği 177 metreye ulaştı - Tıkla İzle

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla barajdaki su seviyesi 680,89 kotuna, su yüksekliği ise 177,39 metreye bulurken, depolanan su miktarı ise 1.277,09 milyon metreküpe ulaştı.

Su tutma işlemi nedeniyle Yusufeli ilçe merkezinin yanı sıra yollar, mahalleler ve köyler birer birer sular altında kalırken, son olarak ise Tekkale köyünün bir bölümü sular altında kaldı. Düzensiz elektrik üretimi olarak da adlandırılan test üretimi planlamaya göre en erken Ağustos ayında gerçekleşecek. 207 metrede ise kalıcı elektrik üretimi geçilirken, bu da yıl sonu itibariyle gerçekleşmiş olacak.

Adem Güngör
 

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