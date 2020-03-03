Yusufeli Barajında yükseklik 190 metreye ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ağustos 2019 tarihinde inşaatını ziyaret ederek ‘Muhteşem Bir Eser Ortaya Çıkıyor' değerlendirmesi, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin 30 Temmuz 2019 tarihinde barajda yaptığı incelemede “Zor coğrafi koşullar altında böyle bir mega projeye imza atıyoruz. Belgesellik ve mühendislik harikası projedir" değerlendirmesinde bulunduğu ve Türkiye'nin vizyon projelerinden Yusufeli Barajı inşaatında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajda gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedeflenirken barajda yükseklik 190 metreye ulaştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yusufeli Barajı ve HES tesisinin kurulu gücü 558 MW ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon KWh/yıl dır. Santral Binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam etmektedir. Ayrıca enerji santralinde elektromekanik parçalarının montajlarına da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak başlanmıştır.

Günümüz itibarı ile barajımızda 2 milyon 642 bin 95 metreküp beton dökülerek gövde betonunda yüzde 66 gerçekleşme sağlanmıştır. Barajımız 190 metre yükselmiş durumdadır. (Günlük ortalama beton dökümü 4 400 m3) Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatında günlük maksimum 7 bin 850 metreküp baraj gövde betonu dökülerek rekor seviyeye ulaşmıştır. Bu miktar bin mikser betona eşdeğer olup; bu miktar beton ile 200 adet konut yapılabilir” denildi.

‘'Yusufeli Barajı 100 Katlı Bir Gökdelen Yüksekliğindedir''

Yusufeli Barajının 275 metre gövde yüksekliği ile Eyfel Kulesinden 25 metre kısa olduğu aktarılan açıklamada, “ Barajın gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğindedir. Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir. Bununla birlikte Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile her biri 120 metrekare 5 katlı 10 bin konut yapılabilir.

Yusufeli Barajının tamamlanması ile milli bütçeye yıllık 1 milyar 250 milyon TL katkı sağlayacaktır. Proje ile yaklaşık 650 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanacaktır. Yusufeli Barajı üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacaktır. Diğer taraftan Çoruh nehrinin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasına ve Çoruh Nehrinde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Neşra Durmaz



