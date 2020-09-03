Yusufeli Barajı'nın inşaatında sona yaklaşılıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi gövde yüksekli 230 metreye ulaştı. Dökülen gövde beton miktarı ise 3 Milyon 400 bin metreküp seviyesinde olduğu açıklandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü son verileri ve görüntüleri paylaştı. Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nda gövde 230 metre yüksekliğe ulaşıldı. Dökülen gövde beton miktarı ise 3 Milyon 400 bin metreküp seviyeye ulaştı. Yusufeli Barajı tamamlandığında temelden yüksekliği 275 m olması planlanırken, çift eğrili beton kemer kategorisinde ülkemizin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı, tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl' olarak gerçekleşecek.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Adem Güngör

