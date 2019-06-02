Yusufeli ve Keskin'de AK Parti Honaz'da CHP kazandı!

Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yapılan yenileme seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayma işlemi başladı.

İŞTE RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE KAZANANLAR

Kırıkkale'nin Keskin ilçesini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım yeniden belediye başkanı oldu.

Yusufeli'de kazanan AK Partili Eyüp Aytekin oldu

Yüksek Seçim Kurulunun (YKS) kararıyla belediye başkanlığı seçiminin yenilendiği Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimleri 367 oy farkıyla Cumhur İttifakı adayı AK Partili Eyüp Aytekin kazandı.

Yusufeli ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin itirazı üzerine 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği gerekçesiyle YSK, belediye başkanlığı seçimini iptal ederek yenileme kararı vermişti. İlçede bugün saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Ardından sandıklar açılarak oy sayımına geçildi. Yapılan sayımların ardından resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı AK Partili Eyüp Aytekin 2 bin 446 oy alırken, Millet İttifakı adayı CHP'li Barış Demirci ise 2 bin 79 oy aldı.

Seçimin ardından AK Parti İlçe binası önünde toplanan partililer büyük sevinç yaşadı. Burada bir açıklama yapan AK Parti Milletvekili Erkan Balta, “Bugün yenilenen seçimlerde 10 yıl boyunca Yusufeli'ne çok güzel hizmetler kazandırmış Eyüp Aytekin kazandı. Hak yerini buldu, emanet ehlinde kaldı. Yusufeli AK Parti'nin bayrağını Türkiye'de daima en yüksekte taşımış bir ilçe. 31 Mart'ta Yusufeliler şaka yaptı, CHP'liler de bunu gerçek zannetti. 320 civarında oy farkıyla AK Parti seçimleri almış bulunmaktadır. Ben sonuçların ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Balta, seçim sürecinin demokratik bir anlayış içinde geçmesini sağlayan ilçe halkına teşekkür ederek, “Yine seçimlerin yenilenme kararı sonrası adaylığını çekerek AK Parti'ye destek veren MHP adayı ve teşkilatına da gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Seçimi kazanan Eyüp Aytekin ise, ”Demokrasinin kaybedeni olmaz, hakikaten uzun bir seçim süreci geçirdik. Vatandaşlarımız ilçesinin geleceğine sahip çıktı. Özellikle Cumhur İttifakı'yla birlikte 2 Haziran sürecine gitmemiz yeni bir sinerji katmış oldu. Ben bu vesileyle emeği geçen bütün hemşehrilerime, Cumhur İttifakı'nın iki değerli teşkilatına çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından partililer sevinç gösterileri yaparak dağıldı.

Honaz'da illet İttifakı'nın adayı CHP'li Yüksel Kepenek kazandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Yüksel Kepenek kazandı.

Kesmetepe'de seçimi Ali Yılmaz kazandı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre DSP adayı Ali Yılmaz kazandı.

Bin 211 seçmenin bulunduğu Kesmetepe beldesinde 7 sandıkta bin 115 seçmen oy kullandı. Bin 83 oyun geçerli olduğu seçim sonucunda AK Parti'den Mehmet Yıldırım 65, MHP adayı Mehmet Korkmaz 3, CHP adayı Hasan Koca 325, DP adayı Yusuf Parlak 320 oy alırken, DSP Ali Yılmaz 370 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre DSP adayı Ali Yılmaz, Kesmetepe belediye başkanlığına seçildi.