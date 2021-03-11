Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 52'ye yükseldi

Kocaeli'ye sonbaharda beklenen yağışların düşmemesi ile alarm veren barajlardaki seviye, kar yağışı sonrasında yükselmeye başladı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi ocak ayının başında yüzde 14'e kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin resmi internet sitesinde, 7 Ocak tarihinde Kocaeli'nin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda 7 milyon 160 bin metreküp su kaldığı belirtildi. Kentte etkili olan kar ve yağmur yağışları sonrasında alarm veren barajın su seviyesi yüzde yüzde 52'ye yükseldi. Barajda depolanan su miktarı 26 milyon 560 bin metreküpe ulaştı.

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan bir diğer baraj olan Namazgah Barajı'nda ise su seviye yüzde 72 olarak ölçüldü.

Murat Kanber - Harun Yıldız

