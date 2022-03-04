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Yüz bin Ukraynalı Moldova'ya sığındı

Yüz bin Ukraynalı Moldova'ya sığındı
Yüz bin Ukraynalı Moldova'ya sığındı

Rusya’nın saldırıları ile ülkelerini terk ederek Moldova’ya sığınan Ukraynalıların sayısı 100 bine ulaştı.

Yüz bin Ukraynalı Moldova’ya sığındı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana yaklaşık 100 bin Ukraynalı Moldova sınırını geçti. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluşan 100 bin kişinin neredeyse yarısı Moldova'ya sığınırken, geri kalanlar ise Moldova üzerinden komşu ülkelere geçti.

Moldova'da kalan Ukraynalılar, sınırda kurulan mülteci kamplarına yerleştirildi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Moldova sınırında kurulan mülteci kamplarında sınırı geçen Ukraynalılara hijyen kitleri ve temel ihtiyaç malzemeleri sağlıyor.

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