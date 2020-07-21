Yüz binlerce öğrencinin beklediği kayıtlar başladı

Korona virüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında, içinde bulunulan pandemi sürecinde Türk eğitim tarihinin en geniş katılımlı çevrimiçi sınav uygulamasını hayata geçiren ve başarıyla tamamlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde yaz okulu kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt işlemlerini 20-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Açıköğretim Sistemi'ndeki öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal ve üniversite yönetiminin aldığı kararla uygulamaya konulan yaz okulu, bütün öğrencileri kapsıyor ve öğrencilere, üç ders sınav uygulamasına göre çok daha fazla olanak sağlıyor. Kayıt ya da ders seçimi için herhangi bir ön şart gerektirmeyen yaz okulunda öğrenciler, istediği 5 dersi alabiliyor. Öğrenciler ders seçimlerini ise aof.anadol.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı üzerinden gerçekleştirecekler. Şifresini unutan öğrenciler www.anadolu.edu.tr/aciköğretim, aosdestek.anadolu.edu.tr ya da en yakın Açıköğretim bürosundan şahsen başvurarak şifrelerini alabilirler. Yaz okulu sınavları ise 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavların internet tabanlı olup olmayacağı ise pandemi şartlarına göre belli olacak.