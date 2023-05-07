Yüz binlerce vatandaş Büyük İstanbul Mitingi'ne akın ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Atatürk Havalimanı'nda saat 16.00'da Büyük İstanbul Mitingi düzenlenecek. Mitinge gitmek isteyen yüz binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı. Çok sayıda vatandaş hem şahsi araçlarıyla hem minibüslerle hem de toplu taşıma araçlarıyla miting alanına doğru ilerledi. Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan vatandaşlar coşkuyu adeta sokaklara taşıdı. Miting alanının girişlerinde yoğun kalabalık dikkat çekti.

Cem Güney Kılıç - Aykut Zor - Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç

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