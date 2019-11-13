'Yüz estetiği olumlu algı oluşturuyor'

Georgetown Üniversitesi Medikal Merkezinde estetik ameliyat olan 24 erkeğin operasyon öncesi ve sonrasında çekilmiş fotoğraflarının 150 kişilik çeşitli yaş ve etnik gruplardan kişiye gösterilerek tepkilerinin ölçüldüğü araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Karakter özellikleri ile ilgili yargıların dış görünüşe ve yüz ifadelerine göre değiştiğinin bilimsel olarak da kanıtlandığını hatırlatan araştırmacılar, hem kadınlarda hem de erkeklerde estetik operasyonun sadece fiziki güzelliği değil kişilik özellikleri ile ilgili algıyı da etkilediğini belirtti.

Araştırma sonuçlarına göre erkeklerde göz kapağı operasyonları sempatikliği artırırken kaş kaldırma dışa dönük ve risk alabilen bir karakter algısı oluşturuyor. Yüz gerdirme ise güven duygusunu artırıyor.



Araştırma sonuçlarını değerlendiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ebru Durmuş, “Yüzün farklı kısımlarının bir kişiye dair karakter algısını bu kadar etkilemesi, üzerinde düşünmeye değer bir argüman. Dış görünüşümüz toplum içindeki yerimizde, sosyal etkileşimlerimizde belirleyici bir özellik. Yüz ise ruhun aynasıdır, derler. Dolayısıyla yüzümüzde estetik cerrahi yardımı ile yaptıracağımız ufak ve incelikli dokunuşlar karakter özelliklerimizi doğru şekilde yansıtmamıza, olumlu algılanmamıza da yardımcı olabilir. Tabii ki uzman bir cerrah tarafından yüzümüzle uyumlu ve doğal görünen bir estetik operasyon yapılmasına dikkat edilmelidir” dedi.