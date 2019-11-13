'Yüz estetiği olumlu algı oluşturuyor'

Georgetown Üniversitesi Medikal Merkezinde estetik ameliyat olan 24 erkeğin operasyon öncesi ve sonrasında çekilmiş fotoğraflarının 150 kişilik çeşitli yaş ve etnik gruplardan kişiye gösterilerek tepkilerinin ölçüldüğü araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Karakter özellikleri ile ilgili yargıların dış görünüşe ve yüz ifadelerine göre değiştiğinin bilimsel olarak da kanıtlandığını hatırlatan araştırmacılar, hem kadınlarda hem de erkeklerde estetik operasyonun sadece fiziki güzelliği değil kişilik özellikleri ile ilgili algıyı da etkilediğini belirtti.
Araştırma sonuçlarına göre erkeklerde göz kapağı operasyonları sempatikliği artırırken kaş kaldırma dışa dönük ve risk alabilen bir karakter algısı oluşturuyor. Yüz gerdirme ise güven duygusunu artırıyor.