Yüz yıllık deve çanı antika pazarının gözdesi oldu

Geçmişten bugüne kullanılan deve çanları, antika eşya ve aksesuar olarak da büyük ilgi görüyor. Her yıl açılan ancak korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl mart ayında faaliyete geçen Eskişehir Antika Pazarı'nda tezgâhları süsleyen deve çanları antika severlerin dikkatini çekiyor. Farklı yıllarda imal edilen deve çanlarında çok eski tarihe sahip olanlar antika olarak büyük değer taşıyor.

Eskişehir Antika Pazarı'nda tezgâh açan antikacı Ahmet Yaman, elinde Osmanlı dönemine ait 100 yılı aşkın tarihe sahip olan bir deve çanı bulunduruyor. Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve oldukça yüksek ses çıkaran çan, pirinç ve bronz karışımından oluşuyor. Yaman, elindeki bu esere bin 200 TL değer biçiyor.

“Sesinden vazgeçemezler”

Deve çanının genellikle Ege Bölgesi'nde kullanıldığından bahsede Ahmet Yaman, elinde bulunanların kolay vazgeçemeyeceğini dile getirdi. Çanın aksesuar olarak antika severler tarafından sevildiğini belirten Yaman, şunları söyledi:

“Elimdeki Osmanlı dönemine ait bir deve çanı. Pirinç ve bronz karışımı olan bu çan oldukça yüksek ve harika bir sese sahip. Bugüne kadar çok temiz kalmış. Genelde Ege tarafında kullanılır ve develerin bol olduğu yerlerde. Eskişehir'de de benim tezgahıma düştü. Ben de pazara getirdim, müşterisini bekliyorum. Bulması çok kolay bir eşya değil. Elinde deve çanı olanlar kolay kolay vazgeçemezler. Kullanmasalar bile bir köşede tutarlar, sesinden vazgeçemezler. Bendeki ise 100 yıldan fazla geçmişe sahip. Şu anda buna bin 200 lira istiyorum.”

Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot

