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Yüz yüze eğitim Bodrum'da da başladı

Yüz yüze eğitim Bodrum'da da başladı
Yüz yüze eğitim Bodrum'da da başladı

Tüm yurtta olduğu gibi Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yüz yüze eğitim başladı. İlçedeki kırsal kesimlerdeki 10 okul İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eğitime başladı.

Yüz yüze eğitim Bodrum’da da başladı - Tıkla İzle

Artan korona virüs vakaları sebebiyle geçen Kasım ayında askıya alınan yüz yüze eğitim bugün başladı. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Salgın koşullarının hafif seyrettiği ya da virüsün hiç görülmediği köy ve benzeri yerleşim yerlerinde okullarımız ve anaokullarımız 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak.

Köy okulları ve anaokullarımız 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime hazır. Fedakarca okulları öğrencilerimize hazırlayan tüm idareci, öğretmen ve çalışanlarımıza teşekkürler” denildi.
İlçede; Çamlık, Çömlekçi, Yeniköy, Saadet Cambaz, Yukarımazı, Türkbükü Şehit Gaffur Kaynar, Tepecik Demir Topal, Gümüşlük Kemal Durmaz ilkokulları ile özel bir Koleji İlkokulu ve Ortaokulu ve Özcan Duran Karagöl Ortaokulu açıldı.

Eren Ayhan
 

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