Yüzde 100 başarıya yüzde 100 burs

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji; 2021-2022 eğitim öğretim yılı bursluluk sınav takvimini açıkladı. 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşecek Bursluluk Sınavı'na 4. sınıftan 11. sınıfa kadar tüm öğrenciler başvurabilecek.

Her yıl binlerce öğrencinin hem kendini denediği hem de yüzde 100'e varan burs oranları için yarıştığı sınav, tüm Türkiye'deki İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kampüslerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek. 4, 5, 6 ve 7. sınıflar 15 Ocak'ta, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar ise 16 Ocak'ta sınava katılabilecek.

500 puan üzerinde değerlendirilecek olan sınav sonuçlarına göre başarılı öğrenciler sınava girdikleri kampüsün kontenjanına göre yüzde 100'e varan eğitim bursundan faydalanacak ve Türkiye'nin en ayrıcalıklı eğitimiyle tanışacak.

Yüzde yüze varan burs imkânı

Türkiye'nin dört bir yanında her seviyede öğrencinin, hem ortaokul hem de lise eğitiminde erişebileceği bursları eğitimde fırsat eşitliğinin temeli olarak değerlendiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, Türkiye geneli tüm öğrencilerin katılımına açık olan bursluluk sınavına bu yıl rekor başvuru beklendiğini söyledi. Serhat Özeren ayrıca, “Fırsat eşitliği anlayışı, başarının ödüllendirilmesi ile buluşunca bursluluk sınavlarımızın değeri ortaya çıkıyor.” dedi. Özeren, İTÜ'nün eğitim desteğine dikkat çekerek “İTÜ yönetimi ve tecrübesi ile yapılanan Doğa, artık başarı çıtasını yükseltiyor ve kaliteli eğitim hedefini daha da yukarılara taşımayı hedefliyor” diyerek tüm öğrencileri Bursluluk Sınavı'na katılmaya davet etti.

Ücretsiz gerçekleşecek sınava kayıt ve bilgi için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji web sitesi veya https://bursluluksinavi.dogakoleji.k12.tr adresi ziyaret edilebilir.