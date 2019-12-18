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Yüzde 20 ucuz elektrikten 1,2 milyon abone habersiz

Yüzde 20 ucuz elektrikten 1,2 milyon abone habersiz
Yüzde 20 ucuz elektrikten 1,2 milyon abone habersiz

Döviz kurundaki dalgalanma sonrası elektrikte serbest tüketici sayısı 4,8 milyondan 130 bine düşerek dip yaptı.

Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, şu anda serbest tüketici olmaya müsait 1,5 milyon abone olduğunu belirterek “Bunların sadece 300 bini hakkını kullanıyor. Yaklaşık 1,2 milyon abonenin hakkarından haberi yok ve aradaki fark da ciddi. Sanayi, ticarethane ve tarımsal sulamada tarife 500 liralar seviyesinde. Bunu çok daha uygun fiyatlarla alabilirler. Yılda iki faturaya yakın avantaj yakalamaları söz konusu ve bu haklarını kullanmıyorlar” dedi. 2018'de uygulanmaya başlayan Son Kaynak Tedarik Tarifesi'yle (SKTT) abonelerin elektriği ulusal tarifelere kıyasla çok daha ucuza alabildiklerini anlatan Karayurt, SKTT ile elektriğin yüzde 20 daha uygun alınabildiğini söyledi. 1 milyar ciroları olduğunu belirten Karayurt, bu yıl yüzde 100'ün üzerinde büyüme elde edeceklerini, 2020'de de yüzde 50 büyümeyi öngördüklerini ifade etti.

Türkiye Gazetesi

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