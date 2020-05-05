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Yüzde 30 indirime ek 500 TL al 350 TL ödeme fırsatı

Yüzde 30 indirime ek 500 TL al 350 TL ödeme fırsatı
Yüzde 30 indirime ek 500 TL al 350 TL ödeme fırsatı

D’S damat Okmeydanı mağazası fırsatlar ile dönüyor. Yeni sezonda yüzde 30 indirime ek 500 TL al 350 TL ödeme fırsatı ile kapılarını müşterilerine açacak.

D'S Damat'ın farklı erkekleri kucaklayan çok yönlü ve fonksiyonel 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonu Okmeydanı mağazasında müşterileri ile buluşuyor. Kendine has, güçlü ve rahat bir stil arayan her erkeğin kendisi için bir şey bulabileceği bu seçki yeni sezona özel yüzde 30 indirime ek 500 TL al 350 TL öde fırsatı ile şimdilik yalnızca Okmeydanı D'S Damat mağazasında.

Mağazalarda Randevu Hizmeti

Mağazada randevu dönemi başladı. Randevu  almak isteyenler, 0850 800 63 23 özel müşteri hattını arayarak hijyenik koşullarda alışveriş deneyimini kendi özel saatinde yaşayabilecek.

 

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