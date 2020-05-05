Yüzde 50 indirim fırsatıyla müşterileriyle buluşacak

Odağında yüksek terzilik, inovasyon, doğa dostu materyaller, karakterli bir stil ve konfor olan Damat Tween, 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonu ürünleri, yeniden buluşmaya özel tek üründe yüzde 30, iki üründe yüzde 40, üç ve üzeri üründe yüzde 50 indirim fırsatıyla, şimdilik yalnızca Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında müşterilerini bekliyor.

Mağazalarda Randevu Hizmeti

Mağazada randevu dönemi başladı. Müşteriler, 0850 800 23 03 özel müşteri hattını arayarak randevu alabilecek ve hijyenik koşullarda alışveriş deneyimini kendi özel saatinde yaşayabilecek.